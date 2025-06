Rampa do Cristo recebe o 2º Open de Parapente com grandes voos previstos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas está se preparando para um evento emocionante! Nos dias 28 e 29 de junho, acontece na Rampa do Cristo o 2º Open Poços de Parapente, um encontro que reunirá pilotos de diversos estados e apaixonados pelo voo livre para um final de semana cheio de adrenalina, técnica e celebração do esporte.

A competição será dividida em quatro categorias: iniciante, sport, serial e open, garantindo oportunidades para pilotos de todos os níveis. Além disso, parte da equipe brasileira que representará o Brasil no Campeonato Mundial estará presente, incluindo os pilotos Rafael Barros, Marcella Uchoa e o técnico Cristiano Ricci. Também estarão no evento os pilotos que representam Poços no Campeonato Brasileiro 2025, como o piloto poços-caldense Sergio Sampaio, que recentemente representou o Brasil na Copa do Mundo da China.

A programação começa na sexta-feira, dia 27, às 18h, com o credenciamento dos pilotos, uma recepção de boas-vindas e uma palestra especial com Ary Pradi, uma referência nacional no parapente. Essa primeira parte do evento será apenas para os pilotos no espaço de eventos do Minas Garden Hotel.

No sábado, dia 28, as competições começam às 9h, com os pilotos se preparando para decolar. O Teleférico estará liberado para os competidores, facilitando o acesso ao ponto de decolagem na Rampa do Cristo. A janela de voo abre às 11h,e durante a tarde, o evento preparou um Sunset com o DJ Dudu Reis, que animará o público com muita música boa.

No domingo, dia 29, acontece a segunda prova, e às 19h, será realizada a premiação, que distribuirá mais de 22 mil reais em prêmios, celebrando os melhores da competição.

O evento conta com o apoio de patrocinadores como Cristais Cá D’oro, Minas Garden Hotel, NovaCar, Sol e Neve,BaxCoffee e Cervejaria Gonçalves. Além de promover o esporte, eles buscam fortalecer o turismo esportivo e valorizar a beleza natural da Serra de São Domingos. Prepare-se para um final de semana cheio de emoções no céu de Poços de Caldas!

Local: Rampa do Cristo – Poços de Caldas – MG

Data: 27 a 29 de junho de 2025

Mais informações: (35) 99903-2339