Ranking de sustentabilidade: PUC Minas está entre as 800 melhores do mundo

Entre as universidades particulares brasileiras, a PUC

Minas obteve a melhor colocação no Times Higher Education Impact Rankings 2025 e ficou entre as 800 melhores universidades do mundo. 2.526 universidades de 130 países foram classificadas pelo ranking. Somente 56 universidades brasileiras entraram para a lista. A classificação avalia a sustentabilidade das instituições de ensino superior e o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Na lista das universidades brasileiras, a PUC Minas está na quarta faixa das instituições melhor classificadas e destacou-se na avaliação dos ODSs 3 (Saúde e bem-estar); 8 (Trabalho decente e desenvolvimento econômico) e 16 (Paz, justiça e instituições eficazes).

Os critérios de avaliação do ranking em relação aos são ODSs em que a PUC Minas se destaca são:

ODS 3: pesquisa sobre saúde e bem-estar (27%), proporção de graduados em saúde (34,6%) e colaborações e serviços de saúde (38,4%).

ODS 8: pesquisa sobre crescimento econômico e emprego (27%), práticas de emprego (19,6%), despesa por funcionário (15,4%), proporção de estudantes que realizam estágios (19%) e proporção de empregados com contratos seguros (19%).

ODS 16: pesquisa sobre paz e justiça (27%), medidas de governança universitária (26,6%), trabalhando com o governo (23,2%) e proporção de licenciados em direito e execução civil (23,2%).

Entre as instituições de ensino superior mineiras, a Universidade Federal de Minais Gerais ficou em melhor posição, ocupando a segunda faixa. Na quarta faixa, junto com a PUC Minas, estão a Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Pilares de avaliação

A avaliação do Times Higher Education Impact Rankings 2025 divide-se em quatro pilares, sendo: Pesquisa, Administração, Divulgação e Extensão. Segundo a instituição responsável pelo ranking, a Pesquisa é a maneira mais tradicional pela qual uma universidade pode ajudar a cumprir os ODS, fazendo-o a partir da criação

de pesquisas de tópicos relevantes.

Em relação à Administração, a Times Higher Education (THE) afirma que “as universidades são guardiãs de recursos significativos; não apenas recursos físicos, mas também seus funcionários, professores e alunos. A forma como elas atuam como administradoras é um dos fatores-chave para a concretização dos ODSs”.

No âmbito da Extensão, o trabalho que as universidades fazem a nível local, regional, nacional e internacional representa outra forma de ser mais sustentável.

Já quanto ao Ensino, a THE aponta que este “desempenha um papel fundamental, tanto para garantir que haja profissionais qualificados suficientes para cumprir os ODS quanto para garantir que todos os ex-alunos levem as principais lições de sustentabilidade para suas futuras carreiras”.

Pontuação de cada ODS

A média final de cada universidade é calculada pela combinação de sua pontuação no ODS 17 com seus três melhores resultados nos 16 restantes. Dessa forma, o 17 representa 22% da pontuação total, enquanto os outros têm uma ponderação de 26% cada. A pontuação para o ranking geral é uma média das pontuações totais dos últimos dois anos.

Confira o Times Higher Education Impact Rankings 2025

