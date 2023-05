Raphael du Valle lança documentário nesta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

‘Naquela Estrada Ali na Frente’ traz detalhes das ações para promoção da música instrumental e do seu trabalho autoral

Raphael du Valle, que vem movimentando o cenário musical em Poços de Caldas, anuncia o lançamento do documentário ‘Naquela Estrada Ali na Frente’, que traz detalhes do seu último álbum autoral lançado em 2021. A estreia está marcada para esta sexta-feira, 12 de maio, às 18h, no canal Toque Mais Baixo no Youtube, no link já disponível: https://youtu.be/6M8jpwKTaPM.

Desde a produção de “On The Road Again”, Duvalle vem movimentando a cena da música independente no Sul de Minas, com a circulação de shows, além da criação de videoclipes e outros conteúdos audiovisuais.

Neste sentido, o documentário destaca o processo de gravação e produção do álbum, além de bastidores do show realizado recentemente no Teatro Benigno Gaiga, em Poços de Caldas. A produção audiovisual é de China Trindad, responsável pela direção e roteiro. Este é o terceiro conteúdo audiovisual produzido neste ano, juntamente com os clipes das faixas “Até Breve” e “Bass Pitch Groove” presentes no disco e que foram lançados no mês de abril.

Duvalle comenta que, “A intenção de ‘On The Road Again’ era propiciar uma experiência sonora diferenciada para o público, ultrapassando os conhecidos clássicos do tradicional jazz, explorando infinitas possibilidades dos novos sons da era moderna. Fiquei muito feliz com todos os conteúdos gerados para o disco e pela reciprocidade do público durante nossas ações, e acredito que registrar tudo isso, ainda que brevemente, é também um meio de fomentar a música instrumental produzida aqui no Sul de Minas”.

O documentário tal como as outras ações (show e videoclipes), foram viabilizadas com o patrocínio do Grupo DME, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas, produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, Realização Governo de Minas Gerais.

Para saber as novidades, acompanhe o trabalho de Duvalle nas redes sociais @raphaelduvalle @toquemaisbaixo.

SERVIÇO

Lançamento do documentário “Naquela Estrada Ali na Frente”

Dia: Sexta-feira, 12 de maio de 2023

Horário: 18h

Assista em: https://youtu.be/6M8jpwKTaPM

Beatriz Aquino