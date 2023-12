Reabertura do Véu das Noivas acontece neste sábado, dia 09

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado, dia 9, poços-caldenses e turistas poderão testemunhar a reabertura do Complexo Véu das Noivas. Após meses de adequações realizadas pela CITUR, empresa que administra os principais pontos turísticos de Poços de Caldas, as icônicas cachoeiras poderão receber visitantes novamente, proporcionando momentos memoráveis em meio à natureza exuberante.

Hoje pela manhã, a secretaria de Turismo, esteve no Complexo Véu das Noivas para acompanhar as recentes melhorias realizadas pela CITUR. Hugo Rego, diretor de Turismo, acompanhou de perto as intervenções no local e destacou a magnitude das transformações. “É visível o esforço e o comprometimento da CITUR em oferecer um espaço revitalizado e seguro para todos que desejam desfrutar das belezas naturais do Complexo Véu das Noivas. Cada melhoria contribui para enriquecer a experiência dos visitantes, tornando este local ainda mais especial”, destacou, Hugo.

Fechado desde março deste ano, o Complexo Véu das Noivas passou por diversas melhorias, como a implantação do monitoramento de segurança, a troca de todo o cercamento, reforma do parquinho infantil, restauração dos banheiros, aplicação de nova sinalização, melhoria dos acessos, oferecimento de rede Wi-Fi e revitalização do paisagismo.

A principal atração do Complexo certamente são suas deslumbrantes cachoeiras, mas os visitantes também terão a oportunidade de desfrutar da variedade de food trucks espalhados pelo estacionamento com deliciosos petiscos, bebidas e souvenirs junto a outras atrações como apresentações musicais e outros eventos que sempre acontecerão por lá.

“Depois do Parque do Cristo e Fonte dos Amores, agora é a vez de reabrirmos os portões do Véu das Noivas. Foram meses de trabalho árduo adequando a estrutura, mas as obras continuam, este é só o início da transformação que a CITUR vai realizar, porque muitas novidades ainda estão por vir.” Relata Renato Agostini Neto – Diretor de Operações da CITUR



Transferência do Zoo das Aves, Novo Restaurante e parque temático: olhando para o futuro

Além das atrações já destacadas, o Complexo Véu das Noivas tem planos ambiciosos para o futuro. Uma das grandes novidades é a transferência do Zoo das Aves, que parte de um projeto minucioso de estudo da área, suas divisões e ambientações em biomas que proporcionarão o ambiente adequado e seguro para as mais de 2000 aves em uma experiência enriquecedora para os visitantes.

Com essa mudança, está prevista a inauguração de um novo restaurante típico de Minas, projetado para complementar a experiência gastronômica do parque. Com cardápio diversificado e um ambiente acolhedor, o restaurante promete ser um ponto de encontro para os amantes da boa comida mineira.

Os planos para local também incluem a criação de um parque temático, previsto para o espaço da antiga pista de kart, onde a magia do Complexo Véu das Noivas se estenderá para atividades educativas e lúdicas. Com foco na conscientização ambiental, o parque temático buscará envolver visitantes de todas as idades em experiências que promovam o respeito pela natureza e pela biodiversidade.

Este momento representa o início de um novo capítulo repleto de emoções, diversidade gastronômica e projetos promissores que a CITUR está construindo no novo cenário turístico da cidade, visando incluir Poços de Caldas entre os 5 principais roteiros de turismo do interior do Brasil.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, a reabertura do Complexo Véu das Noivas, não apenas representa a retomada das atividades em um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Poços de Caldas, mas também simboliza uma série de ações estratégicas que têm o potencial de impulsionar significativamente o turismo na cidade, criando uma atração renovada e atrativa para turistas e moradores locais. O aumento do fluxo turístico contribuirá para a movimentação econômica, além dessas ações que visam posicionar Poços de Caldas entre os principais roteiros turísticos do Brasil. Isso não apenas eleva a cidade a um status turístico mais proeminente, mas também atrai atenção nacional e internacional.

Serviço:

O Complexo Véu das Noivas reabre ao público neste sábado, dia 9/12 com o horário de funcionamento das 9h às 18h, diariamente. A entrada é gratuita e o estacionamento terá o valor de R$10 por veículo para o todo o período. Para mais informações acesse www.citur.com.br e siga as redes sociais @grupocitur @parquedocristo.br @zoodasaves.