Receita Cidadã: Receita Federal destina quase R$230 mil em mercadorias para órgãos públicos

Entre os itens há fumo e ração para aves que serão transformados em adubo e Tv Box que serão transformadas em minicomputadores.

Na quarta-feira, 21 de junho, às 14h, a Receita Federal destinará mercadorias para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET Campus Varginha, Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – IFSULDEMINAS e para a prefeitura municipal de Pedralva. A entrega das mercadorias acontece no Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA) de Poços de Caldas.

O valor total da destinação está avaliado em R$227.718,17. As mercadorias foram apreendidas em operações de fiscalização da Receita Federal, em parceria com as forças policiais, que combatem o contrabando e a importação ilegal de mercadorias.

Receita de Transformação Social

A destinação de mercadorias faz parte do Programa Receita Cidadã, no qual, a Receita Federal realiza a destinação de mercadoria para contribuir com a gestão ambiental, ecoeficiência e responsabilidade social em ações benéficas para toda a sociedade. Determinados itens apreendidos são transformados e reaproveitados de forma sustentável, minimizando o impacto negativo no meio ambiente.

Como exemplo, entre os itens destinados para o IFSULDEMINAS estão 7,5 toneladas de fumo a granel e uma carga de ração para aves vencida. Esses itens serão transformados em adubo orgânico por meio do processo de compostagem. Já para a Unifal, serão destinadas 50 Tv Box para transformação em minicomputadores.

Os outros itens doados são smartphones e acessórios para computadores e para celular para a UNIFAL. Para o CEFET serão destinados celulares smartphones, cartões de memória e eletrônicos.

O município de Pedralva receberá um veículo Vectra, câmeras, smartphones, acessórios de celular, ferramentas, um notebook e um projetor de imagens.

Além disso, serão doados 40 computadores para a UNIFAL e outros 10 computadores para o CEFET Varginha. Os computadores fazem parte do patrimônio da Receita Federal e estão sendo destinados para atender ao interesse público.

“Sempre que possível destinamos mercadorias para os órgãos públicos, para contribuir com a economia de recursos e também visando o benefício da sociedade. Vale ressaltar que são mercadorias apreendidas nas operações de combate ao contrabando e descaminho realizadas pela Receita Federal. Alguns destes produtos, impróprios para o uso e consumo, serão destinados para as instituições de ensino. Mediante projetos em parceria, essas instituições promovem a transformação e posterior destinação sustentável destes produtos.” explica o Delegado da Receita Federal de Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa

Estarão presentes na solenidade o Subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal auditor-fiscal Juliano Brito da Justa Neves; o Superintendente da Receita Federal em Minas Gerais (6ª Região Fiscal) auditor-fiscal Michel Lopes Teodoro; o Superintendente Adjunto da Receita Federal em São Paulo (8ª Região Fiscal) auditor-fiscal Fabiano Coelho e o Delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, o analista tributário e chefe da agência em Poços de Caldas Vitor de Castro Braga, além de representantes dos órgãos públicos contemplados.

Beatriz Aquino