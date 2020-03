Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta terça-feira, 24 de março, a Receita Federal e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) fizeram a entrega do primeiro lote de álcool em gel, produzido a partir da doação de 21 mil litros de aguardente e destilados apreendidos pela Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas. As apreensões foram realizadas em operações contra o contrabando e o descaminho realizadas no Sul de Minas.