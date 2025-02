Receita Federal e município de Poços de Caldas descaracterizam 7 mil peças de vestuário para doação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As roupas serão doadas para a população vulnerável

A Receita Federal e o município de Poços de Caldas realizam nesta terça-feira, 25 de fevereiro , uma ação conjunta de destinação sustentável: 7 mil peças de vestuário serão descaracterizadas para doação à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade *.

Estarão presentes no evento: o Delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa e o prefeito do município Paulo Ney de Castro Júnior.

A descaracterização acontece com a retirada de etiquetas, marcas e logomarcas em evidência. Após a descaracterização, a equipe da Receita Federal realiza o ateste dos produtos para que o material seja doado à população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. A Secretaria Municipal de Assistência Social repassará os vestuários para entidades assistenciais para distribuírem à população.

Descaracterizar e doar para não destruir

As peças de vestuário foram apreendidas em operações de fiscalização da Receita Federal no sul de Minas, que combatem a importação irregular de mercadorias, sem o pagamento do imposto. Por se tratar de imitações de marcas conhecidas nacionalmente, os vestuários seriam destruídos. No entanto, a Receita Federal destinou o material para que o município realize a descaracterização e, assim, possa doá-lo. Evitando o impacto ambiental da destruição e realizando uma ação social.

O Delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa reforça que “a comercialização de produtos importados que entraram no país sem o devido recolhimento de impostos prejudica toda a população, uma vez que é dos impostos que vem os recursos que financiam a saúde, a educação, a segurança pública, o saneamento básico. Essa destinação sustentável dos vestuários é uma forma de recuperar os valores dos impostos sonegados, já que esses vestuários serão doados para a população hipossuficiente.”

Receita Cidadã

A Receita Federal já realizou ações de destinação sustentável como essa em parceria com instituições públicas de ensino e organizações sociais. Em janeiro em Varginha, foram descaracterizadas 14 mil peças de vestuários; em Itajubá, no dia 07 de fevereiro, mais 4 mil peças de roupas e em Pouso Alegre, no dia 20 de fevereiro, mais 5 mil peças foram descaracterizadas.

O Programa Receita Cidadã utiliza o processo de destinação de mercadoria para contribuir com a gestão ambiental, ecoeficiência e responsabilidade social com ações benéficas para toda a sociedade. Conheça todas as iniciativas realizadas em Minas Gerais aqui:

https://sway.office.com/axFwPvYKltAbyiJ3?ref=Link.