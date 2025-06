Receita Federal e Polícia Federal deflagram Operação Societas Ficta no sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

São cumpridos 04 mandados de busca e apreensão em empresas e residência, na cidade de Andradas/MG.

A Receita Federal do Brasil (RFB), juntamente com a Polícia Federal (PF), realiza, hoje (11/06), operação que cumpre 04 (quatro) mandados de busca e apreensão em empresas e residência, na cidade de Andradas/MG, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba.

A investigação, iniciada a partir de documentos encaminhados pela RFB, aponta que os suspeitos teriam criado empresas com a finalidade específica de ocultar, de forma sistemática, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas. Em um primeiro momento, a movimentação financeira, no período de apuração, indica para um montante de lançamentos a crédito superior a 21 milhões de reais.

Os responsáveis pelas empresas são investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome da operação (“Societas Ficta”), em tradução do latim “Sociedade Fictícia”, alude às empresas denominadas “noteiras”, criadas com objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.

A operação reafirma a importância do trabalho integrado entre a Receita Federal e a Polícia Federal e o compromisso na proteção da economia nacional e no combate à sonegação.