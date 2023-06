Receita Federal no Sul de Minas arrecada 1,6 bilhões de reais em maio de 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No período acumulado de janeiro a maio de 2023, a arrecadação alcançou o valor de 7 bilhões 479 milhões de reais, representando um acréscimo 32,83% em relação ao mesmo período de 2022.

A arrecadação total das Receitas Administradas pela Receita Federal no Sul de Minas (que compreende 158 municípios da região) atingiu, em maio de 2023, o valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, registrando acréscimo de 39,24% em relação a maio de 2022. No período acumulado de janeiro a maio de 2023, a arrecadação alcançou o valor de 7 bilhões e 479 milhões de reais, representando um acréscimo de 32,83% em relação ao mesmo período de 2022, conforme tabela abaixo.

ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB NA 6ª REGIÃO FISCAL

Maio de 2023 1.600.000.000

Maio de 2022 1.149.000.000

Variação 39,24%

Janeiro a Maio de 2023 7.479.000.000

Janeiro a Maio de 2022 5.630.000.000

Variação 32,83%

O maior aumento de arrecadação em valor em maio de 2023, comparado com o mesmo mês do ano anterior, foi o relacionado à Contribuição Previdenciária, com aumento de 9 milhões de reais. No período acumulado de janeiro a maio de 2023, em relação ao acumulado no mesmo período de 2022, o maior aumento de arrecadação também foi o relacionado à Contribuição Previdenciária.

Beatriz Aquino