Receita Federal no Sul de Minas arrecada mais de R$2,1 bilhões no mês de outubro de 2024

A arrecadação total das receitas administradas pela Receita Federal no Sul de Minas atingiu, em outubro de 2024, o valor de 2,1 bilhões de reais, registrando acréscimo de 25,55% em relação ao mesmo período de 2023. É a primeira vez no ano que a arrecadação nos 158 municípios do Sul de Minas ultrapassa a marca de 2 bilhões de reais.

No mês de setembro de 2024, a arrecadação alcançou a marca de 1 bilhão e 900 milhões de reais, na região de atuação da Receita Federal do Sul de Minas.

A Receita Federal é responsável pela administração dos tributos federais, inclusive os previdenciários e os incidentes sobre o comércio exterior. O aumento da arrecadação é importante para prover o Estado de recursos e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país.

O gráfico abaixo mostra a variação de valores mensais em relação ao ano de 2023.

