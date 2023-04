Receita Federal parcipa da Operação Mar de Minas II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Operação Mar de Minas II, é uma iniciava do Governo de Minas Gerais e connuidade da operação realizada com o mesmo nome no mês de setembro de 2022, e recebeu esse nome por ser realizada nas cidades e rodovias da região mineira conhecida como Mar de Minas.

Parciparam da Operação Receita Federal, Marinha do Brasil, Polícia Federal, Secretaria de Estado de Jusça e Segurança Pública, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

As forças de segurança e fiscalização atuaram em estradas, lagos, rios e cidades da região, em uma megaoperação conjunta no combate e prevenção ao contrabando, descaminho, crimes ambientais e demais ilícitos.

A Receita Federal atuou no período da Operação nos municípios de Formiga, Piumhi, Capitólio e Pimenta, além de realizar fiscalizações nas rodovias que cortam a região. As ações veram início em fevereiro de 2023 e terminam no 10 de abril de 2023.

Diversos veículos e comércios com indícios de prácas de irregularidades foram fiscalizados, sempre com base em critérios técnicos e pesquisas realizadas antes das ações. A Receita Federal tem invesdo cada vez mais em Pesquisa e Seleção, de forma a omizar suas ações.

Nos trabalhos realizados pelas equipes tácas da Receita Federal nas estradas e comércios, contamos com o valoroso apoio de outros órgãos, tais como Polícia Militar de Minas Gerais e Polícia Rodoviária Federal.

O trabalho realizado resultou em apreensões de produtos descaminhados e contrabandeados, entre eles celulares, eletrônicos, perfumes e outros produtos com alto valor agregado.

Apenas nas ações realizadas na “Semana Santa” foram apreendidos mais de 200 aparelhos celulares além de aparelhos de gatonet, perfumes, calçados, bebidas entre outros.

O resultado em números da operação foi em aproximadamente 2 milhões de reais em produtos apreendidos, além de 6,5 kg de cloridrato de cocaína e 1 ônibus apreendido.

Beatriz Aquino