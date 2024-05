Recém-casados fazem sessão de fotos na Santa Casa com filha de dois meses internada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A última sexta-feira, 10, foi um daqueles dias pra lá de especiais na Santa Casa de Poços de Caldas. Diego Antonio Ferreira, de 31 anos, e Letícia Maria Martins, de 30 anos, se casaram, porém, a cerimônia teve uma ausência para lá de importante: a terceira filha do casal, Lara, de 2 meses, que está internada na Santa Casa com um quadro de convulsão. Sem poder contar com a filha na cerimônia, em acordo com o corpo clínico do Hospital, após o casamento, o casal e alguns familiares vieram até a Santa Casa realizar uma sessão de fotos com a bebê no jardim da Irmandade, um momento lindo recheado de emoção.

“Casamos no civil e como a Lara está internada e a gente não pode levar ela, optamos em conversar com os médicos e com os enfermeiros e eles liberaram para fazer as fotos no jardim do Hospital. Acreditávamos que ela ia sair antes, mas, como ela não saiu, tivemos essa ideia e deu tudo certo. Foi muito emocionante, Deus está cuidando de tudo, Deus sabe de todas as coisas”, diz Diego, pai de Lara.

Letícia, mãe de Lara, diz que eles pensaram até em remarcar a data do casamento para contar com a filha na cerimônia, só que, na visão do casal, a união iria fortalecer mais o amor e trazer boas energias para a filha que está em uma situação delicada. “Nunca na minha vida imaginava passar por isso. Já tenho dois filhos e estou acostumada a ganhar neném e ir para casa e, de repente, esse contra-tempo horroroso, muito doloroso. Tem sido dias muito difíceis. Chegamos a pensar em adiar o casamento, mas depois entendemos que fortalecer nossa união ia ser melhor para ela, que Deus queria isso da gente e resolvemos fortificar isso e fortalecer porque ela precisa dessa força”, conta a mãe.

Segundo Letícia, além de tudo correr bem, as boas energias do casamento realmente funcionaram para a filha, já que, no mesmo dia, receberam a notícia que vai dar certo a transferência da bebê para um hospital em Curitiba/PR, referência neste tipo de doença. “Foi muito emocionante, a gente queria que fosse de outra forma, queríamos ela com a gente, mas eu estou muito feliz da Santa Casa ter dado a oportunidade de descer com ela no jardim, fazer as fotos, são todos muito carinhosos com ela, eu fiquei muito feliz e, no mesmo dia, tive a boa notícia da transferência dela. Então, eu fiquei muito emocionada e muito feliz”, revela a mãe.

“Agora ela vai para Curitiba tratar, ficar boazinha, em nome de Jesus. Lá é um centro de referência para esse caso dela que é muito raro já que, no segundo dia de vida, ela apresentou uma convulsão de difícil controle, a Santa Casa faz o possível, controla, mas, de repente, tem vários escapes, vem com remédio de ataque, ela fica boazinha de novo. Então, graças a Deus, a Santa Casa está preservando ela até ela ir para Curitiba, achar esse diagnóstico tão difícil”, completa a mãe da criança.