Rede Municipal de Ensino se prepara para início do ano letivo de 2025

As aulas da Rede Municipal de Ensino terão início no dia 10 de fevereiro. Enquanto os mais de 18 mil estudantes curtem os últimos dias de férias, a Secretaria Municipal de Educação trabalha para que alunos e profissionais da Educação sejam muito bem recebidos no início do ano letivo de 2025.

Conforme já amplamente divulgado, o Vale Educação (kit escolar), que garante o material necessário para as atividades pedagógicas, de acordo com as especificidades de cada ano escolar, começa a ser distribuído a partir de 6 de fevereiro, nas próprias escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs), segundo o cronograma divulgado por cada unidade escolar. O Vale Educação deve ser retirado na escola ou CEI pelos pais e responsáveis e trocados pelos kits nas papelarias credenciadas.

Limpeza

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos estão atuando na limpeza das escolas e Centros de Educação Infantil municipais, em todas as regiões da cidade, com a poda e corte de vegetação, assim como na limpeza das áreas de convivência, como parquinhos e quadras, especialmente neste período de chuva devido ao crescimento rápido e constante das áreas verdes desses locais. Desde o início da semana, há equipes exclusivamente dedicadas para a limpeza em todas as unidades escolares e os serviços devem ser concluídos até o início da próxima semana, incluindo as unidades da zona rural.

Segurança

A questão da segurança nas escolas também tem merecido destaque durante as ações de planejamento para o início das aulas na Rede Municipal. Na manhã desta quinta-feira (30), foi realizada uma reunião com representantes das secretarias de Administração; Segurança Pública e Mobilidade Urbana; Obras e Infraestrutura; Assistência Social; e Educação, além da Guarda Municipal e da Polícia Militar, para alinhar as estratégias de policiamento ostensivo nas escolas do município, tanto em preparação para o retorno às aulas quanto para a proteção do patrimônio e das instalações escolares. O encontro teve como objetivo garantir um ambiente seguro e tranquilo para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Profissionais da Educação

Os profissionais da Educação também retornam para o desenvolvimento das atividades de planejamento. O secretário municipal de Educação, Marcus Lemos, convida os gestores escolares, entre coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, para um café, no dia 4 de fevereiro, às 18h, no novo Centro Administrativo, na zona oeste da cidade. No dia 5 de fevereiro, será a vez de todos os servidores da Educação receberem as boas-vindas do novo secretário e equipe, por meio de uma transmissão ao vivo (“live”).

A Secretaria Municipal de Educação conta com mais de 3.000 servidores, em 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e quatro unidades conveniadas. Até dezembro de 2024, estavam matriculados 3.401 alunos em creches, 2.890 na pré-escola, 6.340 no Ensino Fundamental I, 5.035 no Ensino Fundamental II, 464 no Ensino Médio e 123 na Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 18.253 estudantes na Rede Municipal de Ensino. O setor de Administração Escolar trabalha em processos como transferência de alunos, por exemplo, para concluir os números de 2025.