Rede POP tem encontro sobre dependência química

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Foi realizado na Secretaria Municipal de Promoção Social, nesta semana, o 3º Encontro da REDE POP em 2023. Os encontros acontecem mensalmente com os equipamentos que trabalham com o público em situação de rua e em cada reunião são abordadas diferentes temáticas.

Na reunião de abril, o convidado foi o psicólogo e psicanalista Kessiley Ferreira, que falou sobre dependência, dialogando com profissionais das Casas de Passagem, Abrigos, Centro Pop, Abordagem Social, representantes da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Promoção Social e Chácara Santa Clara.

No encontro, o tema da dependência química foi considerado como um problema social de saúde pública. Tendo em vista o crescente aumento do número de usuários e as consequências disso para a sociedade, refletir sobre estratégias e possibilidades de atuação profissional é extremamente importante e necessário, uma vez que é uma doença crônica que afeta o cérebro e o comportamento de uma pessoa, levando a graves consequências na saúde física e mental da pessoa, bem como nas suas relações sociais e laborais.

Segundo Raíssa Mantovani, coordenadora do Abrigo Casa Viva, é de extrema importância a discussão do tema, devido a sua alta complexidade e considerando que os usuários da Rede Pop Rua, em sua grande maioria, tem algum tipo de dependência. As equipes precisam estar cada vez mais capacitadas, para realizar um trabalho humano e eficaz.