Registro de ocorrência de lesão corporal em virtude de disparo de arma de fogo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, dia 12 de julho, foi registrado um caso de lesão corporal causada por disparo de arma de fogo. O incidente ocorreu por volta das 22h10, na Rua Acácia, no bairro Jardim Monte Almo.

Após receber um chamado, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de lesão corporal. Segundo informações, a vítima, identificada como F.B.I.S., um homem de 38 anos, estava caminhando pela rua quando um veículo de cor preta passou por ele. Em um momento, um dos ocupantes do veículo efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na perna esquerda, mais precisamente na região da coxa.

A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e prestou os primeiros socorros à vítima, realizando os procedimentos necessários para estabilizá-la. Em seguida, F.B.I.S. foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico especializado.

A perícia foi acionada para investigar o caso e realizar os procedimentos cabíveis. Durante os trabalhos periciais, no entanto, nenhuma cápsula proveniente de disparo de arma de fogo foi encontrada no local. A ausência de evidências físicas dificulta a identificação do tipo de arma utilizada e outros detalhes relevantes para a investigação.

A vítima informou às autoridades policiais que não possui suspeitas ou informações sobre a identidade do autor do crime. A Polícia Civil seguirá com as investigações, buscando reunir mais informações e indícios que possam auxiliar na elucidação do caso.

ALCO – 29° BPM