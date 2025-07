Relíquias sobre rodas: veículos que cruzaram campos de batalha viram atração na 18ª edição do Poços Classic Car em Poços de Caldas

Atualizado em 29 de julho de 2025

Com veículos usados na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia, exposição transforma praça em museu a céu aberto. O destaque vai para caminhão raro restaurado por colecionador ao longo de quase duas décadas.

Se carros antigos encantam pelo design e pela nostalgia, alguns vão além da beleza: carregam cicatrizes de guerra e histórias de resistência. É o caso dos veículos militares expostos na 18ª edição do Poços Classic Car, que acontece até domingo, 03, no Parque José Affonso Junqueira, em Poços de Caldas (MG).

Entre os destaques da mostra está um Chevrolet CMP (Canadian Military Pattern) — um robusto caminhão 4×4 de três toneladas, fabricado no Canadá para abastecer as forças britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, é um dos únicos exemplares no Brasil e chama atenção por sua presença imponente e por sua história: ele foi restaurado ao longo de quase 20 anos pelo colecionador Paulo Lopes, apaixonado por veículos militares.

Além do caminhão, o acervo da família Lopes reúne também dois jipes de batalha e um Dodge, todos com histórico de atuação em guerras. Um dos jipes foi usado na Guerra da Coreia (1950–1953); os demais, na Segunda Guerra Mundial. Todos já participaram dos desfiles de 7 de Setembro na cidade, lado a lado com ex-combatentes, mantendo viva a memória dos que serviram.

O Poços Classic Car reúne apaixonados por automóveis antigos de todo o Brasil e transforma o centro da cidade em um espaço de convivência e cultura. Além dos veículos militares, a exposição conta com modelos clássicos como Kombi, Opala, Fusca, Cadillac, entre outros.

A programação inclui ainda atrações musicais, mercado de pulgas e praça de alimentação. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

O quê: Poços Classic Car – 18ª edição

Onde: Parque José Affonso Junqueira – Poços de Caldas (MG)

Quando: 31 de julho a 3 de agosto

Horário: A partir das 09 horas

Entrada: gratuita