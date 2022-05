Relógio Floral retorna ao funcionamento normal após manutenção

Servidores das secretarias de Turismo e de Obras, se empenharam e prestaram a manutenção necessária para o retorno do funcionamento do Relógio Floral em Poços de Caldas.

De forma célere, os devidos reparos foram promovidos, após o registro de atos de vandalismo no ponto turístico.

Responsável por esta ação, o Diretor de Turismo, Israel Souza, ressaltou a necessidade da conscientização de todos para cuidar dos equipamentos turísticos da cidade. “Realizamos os procedimentos necessários e felizmente com rapidez, o Relógio Floral já retornou ao seu funcionamento habitual. Ainda assim, é fundamental que todos tenham esse cuidado com nossos equipamentos turísticos, uma conscientização necessária aos visitantes, e quando do registro de algum ato de vandalismo, que denúncias sejam feitas às autoridades competentes.”

A ação foi desenvolvida juntamente ao Engenheiro da secretaria de Obras, Galdino Farias Santos Neto.

A secretaria de Turismo reforça a colaboração da população, denunciando atos de vandalismo contra o patrimônio, para a Guarda Civil Municipal (153) e também à Polícia Militar (190).

