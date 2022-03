Represa do Cipó atinge nível máximo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Represa Lindolpho Pio da Silva Dias, conhecida como represa do Cipó, alcançou 100% da capacidade com as chuvas dos últimos meses. Segundo o DME, que monitora a barragem, o nível máximo foi alcançado após dois anos.

O reservatório tinha volume total de 32,6 milhões m³ e passou recentemente por um processo de elevação de nível do vertedor, aumentando seu volume para 35,3 milhões m³. “Tem sido uma ótima surpresa o volume de chuva registrado no planalto de Poços desde o mês de outubro de 2021. Com estas chuvas, foi possível antecipar em dois meses o enchimento do Reservatório do Cipó, que estava previsto para ocorrer no mês de maio”, diz diretor superintendente da DME Energética, Marcelo Loichate.

Em 2021, devido à crise hídrica, a represa alcançou 75% do volume máximo, ficando dois metros abaixo da cota em que está no momento. Segundo o departamento, com a situação atual, o ano de 2022 tende a se manter estável, especialmente do ponto de vista do abastecimento público de água no município, quando comparado a 2021.

Criada em 1999, a represa tem a finalidade de regularizar a vazão do Rio das Antas.