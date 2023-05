Reservatório do Distrito Industrial terá capacidade para 500 mil litros de água

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Um dos critérios mais importantes para uma indústria se instalar em um município é a capacidade hídrica, já que a água é, usualmente, um dos insumos básicos de produção. Por isso, Poços de Caldas tem sido uma das cidades avaliadas por empresas de todo o Brasil e tem atraído cada vez mais empresas.

Buscando sustentar a chegada de novas empresas e em parceria constante com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Obras, DME e o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) vem sendo realizada diversas obras de instalação no local.

As obras buscam atender ao aumento significativo de empresas se instalando no local. Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, o Distrito possui uma grande estrutura para receber os empresários. “Estamos promovendo todas as obras de infraestrutura, calçadas, asfalto, terraplanagem, com todas as autorizações para que ele receba cada vez mais empresas.”

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) ven instalando as redes de água e esgoto no local e está construindo também, via empresa terceirizada, um reservatório apoiado de 500 metros cúbicos em concreto armado que terá capacidade para 500 mil litros de água com valor aproximado de R$ 650 mil.

O Distrito Industrial de Poços está com 34 empresas instaladas, 40 em implantação e 10 em negociação. Poços de Caldas, nos últimos anos, vem em uma ascensão industrial importante, sendo a maior de toda a história do município, favorecendo a maior geração de renda, empregos e desenvolvimento econômico.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), Franco Martins, o trabalho no Distrito segue a todo vapor para ter cada vez mais estrutura para receber as empresas. “Estamos muito felizes em poder sempre continuar essa caminhada nos investimentos para o município, e é apenas o começo. Ainda temos muitos investimentos e fomentando cada vez mais a cidade de Poços de Caldas, com o aumento de demandas de empresas por espaço para se instalar no município. Está sendo realizado com o Estado de Minas um convênio, visando a absorção de mais áreas da fase do DI, as quais ainda são de administração do estado e esse convênio nos dará autonomia de fomentá-las e oferecer para demais empresas e assim melhorar ainda mais nossa economia.”