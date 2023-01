Reservatórios de Poços excedem volumes previstos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Devido ao intenso período de chuva os reservatórios de Poços de Caldas excederam os volumes previstos.

De acordo com o DME, a Represa Bortolan está completamente cheia e a Barragem do Cipó com 88% da sua capacidade, com previsão de enchimento para o mês de janeiro, sendo que, normalmente, atingiria esse volume somente no mês de maio.

Ainda de acordo com DME, até esta segunda-feira,09, foram registrados 184 milímetros de chuvas, aproximadamente 60% do total previsto para o mês. Somente nos últimos 40 dias, o volume total registrado foi de 618 milímetros, correspondente a 35% da média /anual histórica (1.740 mm).

Beatriz Aquino