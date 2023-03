Residência Literária Flipoços contou com 9 inscrições de autores portugueses

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Residência Literária Flipoços e Camões Brasília contou com 9 inscrições de autores portugueses. De acordo com os organizadores da residência, as inscrições foram acima das expectativas e o resultado sai dia 20 de março.

O Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que acontece no sul de

Minas Gerais há dezoito anos e considerado um dos festivais literários brasileiros de maior relevância, realiza nesta edição do festival a 3ª Residência Literária Flipoços Camões, que desta vez aconteceu com chamamento público em Portugal.

Foram nove autores e autoras que se inscreveram para esta oportunidade que tem como foco o desenvolvimento de um texto inédito referente à história literária de Poços de Caldas, que data de 1872, quando a cidade foi fundada.

Esse projeto visa dar continuidade aos intercâmbios culturais e relacionamento entre Portugal e Brasil, através da Literatura que o Flipoços vem promovendo há mais de 14 anos ininterruptos com a presença de autores e autoras portugueses no Festival e com a promoção da literatura brasileira em Portugal com a presença de convidados

brasileiros em Festivais portugueses. Mesmo durante a pandemia, os intercâmbios culturais não deixaram de acontecer. Já passaram pela Residência os autores Teolinda Gersão e Joel Neto (no formato virtual) e o autor Afonso Reis Cabral que esteve presente no Flipoços 2022.

A Residência Literária integra um conjunto de iniciativas de divulgação das literaturas de língua portuguesa no Brasil e destina-se, especificamente, a contribuir para o aprofundamento das relações literárias e culturais entre Portugal e Minas Gerais, além, também, de contribuir para a divulgação das obras de autores portugueses no

mercado brasileiro. As inscrições foram encerradas em 15 de fevereiro e o resultado

do(a) vencedor(a) será divulgado dia 20 de março no site do Festival (www.flipocos.com) e nas redes sociais do Festival e do Camões. Curta e siga as redes sociais do Flipoços pelo Instagram e Facebook @flipocos e saiba mais. A “Residência Literária em Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil” é uma realização da GSC Eventos/Flipoços em colaboração com o Camões Brasília e conta com o apoio da CBL – Câmara Brasileira do Livro e Comissão de Promoção e Cooperação da Língua Portuguesa da CBL.

Para mais informações ligar no + 55 35 3697 1551.

Beatriz Aquino