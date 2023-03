Residência Literária Flipoços e Camões BRASÍLIA apresenta a escritora escolhida por chamamento público

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Judite Canha Fernandes é a escritora vencedora do chamamento público que aconteceu de 20 de janeiro a 15 de fevereiro, exclusivamente para escritores/as residentes em Portugal.

Dentre as nove candidatura submetidas, Judite Canha Fernandes, foi indicada como vencedora desta edição, por unanimidade pelo júri. A candidatatura cumpriu todos os requisitos do edital e distinguiu-se pela proposta literária apresentada, articulando-a não apenas com o trabalho em curso, mas também estabelecendo relações com Poços de Caldas e Minas Gerais que certamente contribuirão para que os objetivos da residência sejam plenamente atingidos.

O Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, acontece no Sul de Minas Gerais, Brasil, há dezoito anos e é considerado um dos festivais literários brasileiros de maior relevância e um dos mais “portugueses” em função do trabalho de valorização da língua portuguesa e intercâmbios culturais que vem realizando há mais de dez anos com Portugal e demais Países de Língua Portuguesa.

Há três anos, lançou a Residência Literária em parceria com o Camões em Brasília, primeiro como Residência Literária Virtual, realizada em 2021, com a participação de Teolinda Gersão e Joel Neto.

Já no ano passado, em 2022, a Residência foi presencial, e teve como autor convidado Afonso Reis Cabral.

Beatriz Aquino