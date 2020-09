Restaurante é arrombado durante a madrugada em Poços de Caldas

Imagens de segurança flagraram a ação dos criminosos

Alice Dionisio | 14h50

Um restaurante foi invadido e furtado durante esta madrugada (24), na Rua Prefeito Chagas, em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, funcionários que chegavam para trabalhar por volta das 04h encontraram o local com sinais de arrombamento.

Os militares foram até o local, mas os suspeitos já não estavam mais lá. As imagens de segurança flagraram a ação de dois homens, que forçaram a porta principal e entraram no estabelecimento pela porta da frente.

Em seguida, um deles se dirige até o caixa e pega uma quantia em dinheiro. O valor não foi passado aos policiais.

A PM realiza rastreamento, mas até o momento ninguém foi identificado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.