Restaurante Popular mantém tradição de almoço especial de Natal

O Natal está chegando e, mais uma vez, o Restaurante Popular de Poços de Caldas oferece seu já tradicional almoço especial para celebrar a data. Neste ano, o cardápio caprichado será servido aos usuários nesta terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Confira o cardápio: cubos de frango ao molho de mostarda, farofa natalina, arroz colorido, feijão, vinagrete, salada e pudim de chocolate.

O Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira está localizado no pátio do Mercado Municipal e funciona das 11h às 14h. Pessoas com renda de até dois salários mínimos, cadastradas nos CRAS e que fizeram a carteirinha do Restaurante Popular pagam R$ 2,00 pela refeição. Os demais usuários pagam R$ 5,50 pelo prato.

O mesmo cardápio será servido nos marmitex do projeto Cozinha Comunitária, na zona sul, com os mesmos valores. As marmitas podem ser adquiridas na Casa do Caminho, na Rua Benedito Quinteiro, 20, no Conjunto Habitacional.

O almoço especial de Natal será realizado no dia 24 de dezembro e o equipamento volta a funcionar na quinta-feira (26), estando fechado no feriado do dia 25. O almoço especial de Natal já é tradição no Restaurante Popular e acontece desde 2008, quando o equipamento foi inaugurado no município.

Além da questão da segurança alimentar e nutricional, o Restaurante Popular atua também na criação e fortalecimento de vínculos entre os usuários. “O almoço especial de Natal é um momento de confraternização e alegria para os frequentadores. Muito mais que garantir uma alimentação saudável e acessível, os usuários do equipamento também acabam criando um círculo de convívio social”, ressalta coordenadora da Divisão de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, Laís Aguiar.

O Restaurante Popular integra a Política de Segurança Alimentar e Nutricional do município, que visa à efetivação do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde.

