Restaurante Popular vai servir almoço especial de Páscoa na quinta-feira (14)

O Restaurante Popular Elza Monteiro Ferreira, no pátio do Mercado Municipal, vai oferecer um almoço especial de Páscoa aos frequentadores, na próxima quinta-feira, dia 14 de abril. No cardápio, frango assado, creme de milho, arroz colorido, salada de alface e tomate e banana.

Já no feriado de Sexta-feira da Paixão, dia 15, o Restaurante Popular ficará fechado. O local abre normalmente no sábado, dia 16, retornando na segunda-feira (18). O equipamento não funciona aos domingos. O horário de funcionamento é das 11h às 14h. Pessoas com renda de até dois salários mínimos, cadastradas nos CRAS e que fizeram a carteirinha do Restaurante Popular pagam R$ 2,00 pela refeição. Os demais usuários pagam R$ 5,50 pelo prato.

Além da questão da Segurança Alimentar e Nutricional, o Restaurante Popular atua também na criação e fortalecimento de vínculos para muitas pessoas que vivem sozinhas. “O almoço especial de Páscoa é uma oportunidade de encontro e confraternização entre os frequentadores do Restaurante Popular, já que muitos criaram laços de amizade. As datas festivas são importantes para a convivência”, ressalta o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Inaugurado em junho de 2008, o Restaurante Popular integra a política de segurança alimentar e nutricional do município, que visa à efetivação do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. Atualmente, são servidas, em média, 1.000 refeições por dia.