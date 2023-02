Retiro de Carnaval é uma das opções para o feriado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Espaço Lumni, espaço de encontro e sáude integral, oferece uma opção diferenciada para quem quer ficar longe da agitação do carnaval. O retiro Feminino e Masculino traz práticas meditativas diárias, dinâmicas terapêuticas de grupo, práticas corporais, energéticas e vibracionais, respiração Holotrópica, banho de natureza, alimentação saudável, rodas de partilha, dança, exercícios sistêmicos, aulas teóricas e vivenciais. O retiro começa nesta sexta-feira (18) e vai até o dia 22.

A experiência aborda o trabalho pessoal desenvolvendo a consciência e a conexão com o masculino e feminino, numa maneira de experimentar essas energias de uma forma mais saudável e profunda, na sua totalidade, aprendendo a transitar nelas de forma mais plena.

A terapeuta Camila Moreira, a organizadora do evento, comenta;

“O nosso retiro é um convite para fazermos isso juntos, em um grupo especial, conectados pelo mesmo propósito de evoluir com consciência, cuidando de si, das relações e do planeta.

Serão 5 dias de uma programação pensada com muito carinho para que você possa ter uma experiência única e especial de crescimento, propósito e amor.”

De acordo com Camila, o retiro busca a prática da conexão interior visando atender nossas necessidades e desejos, conexão e vínculo afetivo e sexuais, sensação de pertencimento, propósito, sentido para a vida, sensação de encaixe, plenitude, vontade, entusiasmo pela vida.

Por meio de práticas integrativas sob o olhar sistêmico, da psicologia e do tantra, a experiência propicia o autoconhecimento, o trabalho com o corpo, com a meditação e a experimentação dos espectros saudáveis das energias masculina e feminina.

Estão inclusos no retiro, além das vivências terapêuticas, meditações, passeios e yoga, todas as refeições, do café da tarde de sexta, até o café da manhã da quarta feira. E a hospedagem em quarto coletivo, com infraestrutura e conforto para todos.

A alimentação será toda ovolactovegetariana com opções veganas, saudável, nutritiva, inclusiva e saborosa, tudo preparado com muito amor e carinho pela própria equipe do espaço Lumni. Serão servidas 04 refeições diárias e teremos sempre uma mesa de Coffe a nossa disposição para os intervalos das atividades e desejum antes da meditação pela manhã.

Conheça os profissionais responsáveis pelas vivências:

Camila Moreira é Terapeuta e Professora Bacharel em Psicologia e Fonoaudiologia, mestre pela FMUSP. Formações na abordagem Integral, pelo Instituto Integral Brasil, Instituto Evoluir/SP e Integral Coaching Canadá. Facilitadora de Constelações Sistêmicas a 16 anos.

Lecuk Ishida

Lecuk é um dos precursores do skate no Brasil. Como cineasta, em 30 anos de carreira, atuou na maioria das emissoras e produtoras audiovisuais do país, no cinema e na televisão.

Com perfil questionador e atento às ciências humanas e o autoconhecimento se tornou facilitador de CNV (comunicação não violenta), se formou na terceira turma de Constelaçāo Familiar Sistêmica do Espaço Crie. Esteve como suporte terapêutico em diversos retiros e Vivências, trazendo o olhar mais saudável para as masculidades e as relações mais conscientes. Atualmente desenvolve estudos sobre inovação e tendências da comunicação humana no futuro (o cibridismo).

Ana Paula Pereira

É Psicóloga especialista em Psicologia Positiva pela PUCRS, graduanda em Yoga no Instituto Naraveda Shala e está cursando o Constelação Familiar no Espaço Crie.

É Facilitadora de Barras de Access e com Sensitive massage e estudiosa do movimento filosófico tântrico.

O Espaço Lumni é um espaço Terapêutico com 5 hectares, localizado em meio às montanhas na região de Minas Gerais, sobre terras vulcânicas, cercado de oliveiras, horta, rio, pomar de frutas, pássaros, mata e trilhas e está localizado a 1 km da rodovia, próximo às cidades de Poços de Caldas e Caldas.

Espaço LUMNI

Amendoim – BR 459, km 16, Laranjeiras

Caldas – MG, 37780-000

Telefone: (35) 99765-2548

Beatriz Aquino