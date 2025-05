Retrato do MEI em Minas Gerais: 87% dos empreendedores planejam ampliar seus negócios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pesquisa do Sebrae Minas aponta que a atividade do MEI é a principal fonte de renda para 74% dos entrevistados. Semana do MEI conta com diversas ações gratuitas

A pesquisa MEI 2025, realizada pelo Sebrae Minas em março deste ano, revela um cenário de otimismo: 87% dos microempreendedores individuais entrevistados pretendem transformar seus negócios em micro ou pequenas empresas no futuro. Além disso, para 74% dos respondentes, a atividade como MEI é a principal ou única fonte de renda e, sendo assim, a maioria trabalha de 8 a 10 horas por dia e, em 70% dos casos, não tira férias.

A venda presencial ainda predomina entre as atividades dos entrevistados (28%), contudo, 63% também utilizam as redes sociais para a divulgação de seus produtos e serviços. A motivação para formalizar passa pela busca por autonomia (25%) e pelo desejo de empreender (24%), e os principais atrativos da formalização são a emissão de nota fiscal (37%) e o acesso a crédito (35%). Mesmo assim, 42% citam o acesso ao crédito como principal desafio. Para 52% dos respondentes, o negócio é lucrativo o suficiente para cobrir as despesas pessoais. Porém, com todos os desafios da atividade, 64% afirmam que buscam capacitação com frequência, principalmente por meio de vídeos e tutoriais.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, destaca o papel fundamental dos microempreendedores individuais no desenvolvimento de Minas Gerais. “A figura jurídica do MEI vem contribuindo para dinamizar a economia, porque amplia as possibilidades para a atuação empreendedora de profissionais de vários ramos. E o Sebrae tem papel fundamental nesse processo, oferecendo capacitações, consultorias e produtos que podem impulsionar esses empreendedores e seus negócios”, enfatiza.

A pesquisa do MEI 2025 (acesse o estudo completo aqui) objetiva compreender o perfil, as motivações, os desafios e as perspectivas dos microempreendedores individuais (MEI) de Minas Gerais. Para isso, utilizou-se uma abordagem quantitativa, com a aplicação de um questionário estruturado composto por perguntas fechadas. A coleta de dados foi realizada com MEIs de diferentes regiões do estado, permitindo uma análise estatística dos resultados e a identificação de padrões relevantes sobre a realidade de microempreendedores mineiros.

Semana do MEI

O Sebrae Minas realiza, em maio, a Semana do MEI, uma iniciativa voltada para apoiar e fortalecer o Microempreendedor Individual. O evento será promovido em várias cidades mineiras com uma programação variada de oficinas, palestras, capacitações e atendimentos especializados, de forma gratuita.

Voltada para quem já atua como MEI ou deseja se formalizar, a Semana do MEI oferece conteúdos práticos e atualizados sobre temas essenciais para a sustentabilidade e o crescimento dos pequenos negócios. Entre os assuntos abordados estão marketing digital, vendas, finanças, atendimento ao cliente, inteligência artificial e acesso a crédito.

“A Semana do MEI é uma oportunidade para o empreendedor tirar dúvidas, se atualizar e buscar conhecimento para melhorar a gestão do seu negócio. É também uma porta de entrada para quem quer se formalizar e dar os primeiros passos com mais segurança”, destaca Silva.

A programação é variada e adaptada à realidade de cada cidade, atendendo às necessidades dos empreendedores locais. Para conferir a agenda completa, com datas, horários e locais das atividades, acesse aqui. No Sul de Minas, há atividades programadas em cidades como Alfenas, Campo Belo, Campos Gerais, Fama, Lambari, Monte Belo, Poço Fundo e Santa Rita do Sapucaí.

Inteligência Sebrae

O Inteligência Sebrae é um observatório de dados, estudos e pesquisas sobre pequenos negócios. Reúne diversos conteúdos socioeconômicos, setoriais e territoriais, que podem ampliar os conhecimentos e embasar a tomada de decisões. É destinado a gestores públicos, lideranças locais, entidades empresariais e todos que necessitam de informações relevantes referentes a desenvolvimento econômico e social dos territórios e dinâmica dos pequenos negócios. O site reúne conhecimentos em nível nacional, estadual, regional e municipal, sendo possível comparar, analisar e entender melhor o território.