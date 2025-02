Reunião alinha estratégias de policiamento ostensivo nas escolas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quinta-feira (30),o Secretário de Governo José Carlos Trinca Zanetti; o Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana Rafael Tadeu Conde Maria; o Secretário da Educação Marcus Lemos e a Secretária Adjunta Devorie Guerra; o secretário de Obras e Infraestrutura José Benedito Damião e a Secretária de Promoção Social Marcela Carvalho Messias se reuniram com representantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar para alinhar as estratégias de policiamento ostensivo nas escolas dos municípios, tanto em preparação para o retorno às aulas quanto para a proteção do patrimônio e das instalações escolares. O encontro teve como objetivo garantir um ambiente seguro e tranquilo para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Com a volta às aulas, a parceria entre as forças de segurança se torna ainda mais importante, promovendo ações preventivas e rápidas intervenções quando necessário. Durante a reunião, foram discutidas medidas para aumentar a presença policial nas proximidades das escolas, realizar abordagens educativas com os alunos e intensificar o patrulhamento nas áreas mais vulneráveis.

Além disso, foram definidas importantes ações para fortalecer a segurança nos prédios e patrimônios das escolas, como a integração das forças de segurança, com a atuação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Aumentar o número de vigias nas unidades de ensino foi outro ponto discutido, com o objetivo de intensificar a vigilância nas áreas internas e externas. Também foram abordadas melhorias nas estruturas de segurança, com a instalação de novos equipamentos de monitoramento e o reforço nas condições das instalações.

A Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana Rafael Tadeu Conde Maria reafirmou seu compromisso com a segurança nas unidades de ensino, destacando que o trabalho conjunto entre as forças de segurança será fundamental para proporcionar uma volta às aulas mais tranquila e protegida. A Guarda Municipal e a Polícia Militar se comprometeram a intensificar a atuação, com foco na proteção dos estudantes e na prevenção de incidentes, garantindo que as escolas sejam ambientes seguros para aprendizado e desenvolvimento.

Devorie Guerra destacou a importância da parceria. “A parceria com as forças de segurança, como a Guarda Municipal e a Polícia Militar, fortalece nosso compromisso em proporcionar um ambiente seguro para todos. Estamos trabalhando juntos para assegurar que nossas escolas sejam locais de aprendizado e tranquilidade.”

Com o monitoramento contínuo, aliado ao policiamento ostensivo, o objetivo é criar uma sensação de segurança para toda a comunidade escolar, reforçando a proteção não apenas dos alunos, mas também das instalações e do patrimônio das escolas.