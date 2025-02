Reunião define normas de segurança para blocos no Carnaval de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última semana, a Secretaria Municipal de Turismo de Poços de Caldas sediou uma reunião com os organizadores dos blocos de Carnaval, a pedido do Corpo de Bombeiros Militar. O encontro teve o objetivo de orientar sobre as normas de segurança para os desfiles e esclarecer os procedimentos para a formalização dos blocos junto ao Corpo de Bombeiros.

A reunião contou com a participação do Capitão BM Wanderlei Fabiano, Comandante da 1ª Cia Operacional, e do 1º Tenente BM Reginaldo Martins, Comandante do Pelotão de Prevenção e Vistoria, secretário de Turismo, Arison Siqueira, diretora de Turismo, Paula Narayane, servidores da secretaria de Turismo e representantes dos blocos. Durante o encontro, foram apresentadas as prescrições normativas previstas na Instrução Técnica n.º 39 do Corpo de Bombeiros, que regulamenta os blocos carnavalescos. Também foram detalhados os requisitos necessários para a regularização dos blocos por meio do Sistema INFOSCIP.

Outro ponto discutido foi o regulamento para as duas escolas de samba participantes do Carnaval 2025, com ênfase nas medidas de segurança necessárias para a autorização dos desfiles com carros alegóricos. A orientação do Corpo de Bombeiros visa garantir a segurança dos participantes e do público durante os eventos.

Segundo o secretário de Turismo, Arison Siqueira, a reunião foi fundamental para garantir que todos os blocos e escolas de samba estejam conforme as normas, assegurando um Carnaval organizado e seguro. “O Carnaval de Poços de Caldas cresce a cada ano, atraindo milhares de foliões. Esse diálogo com o Corpo de Bombeiros é essencial para alinharmos os protocolos de segurança e proporcionar uma festa tranquila para todos”, destacou o secretário.

O Capitão BM Wanderlei Fabiano reforçou a importância da regularização e do cumprimento das exigências. “Nosso objetivo é garantir que os blocos e escolas de samba estejam devidamente cadastrados e sigam as normas de segurança. Dessa forma, conseguimos prevenir incidentes e proporcionar um ambiente mais seguro para todos”, afirmou.

Carnaval 2025 contará com 13 blocos de rua

O Carnaval de Poços de Caldas promete ser um dos mais animados dos últimos anos. Em 2025, a programação contará com 13 blocos de rua, com temáticas variadas para agradar todos os públicos. Os desfiles terão início no sábado, 1º de março, e seguirão até a terça-feira, 4 de março.

Os blocos se concentrarão na lateral da Praça Getúlio Vargas (Praça do Relógio Floral) e seguirão um percurso de aproximadamente um quilômetro até a Praça Dom Pedro II, passando pela Rua Assis Figueiredo. Cada bloco oferecerá uma programação especial, com atrações musicais e outras atividades.

Além dos blocos, o Carnaval poços-caldense contará com diversas atrações, como a Charanga dos Artistas, o Banho à Fantasia, o Carnabebê e shows nas praças centrais. A expectativa é que mais de 60 mil foliões participem das festividades diariamente.

Para conferir a programação completa dos blocos no Carnaval 2025 em Poços de Caldas, os interessados podem acessar aqui.