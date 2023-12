Reunião define o formato do Campeonato Mineiro do Módulo II 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizado, na tarde de quarta-feira (13/12), o Conselho Técnico que definiu o formato do Campeonato Mineiro do Módulo II 2024. A reunião presencial, na sede da Federação Mineira de Futebol, contou com representantes da FMF e dos clubes participantes: Aymorés, Betim, Boa, Caldense, Democrata-SL, Mamoré, Nacional de Muriaé, North de Montes Claros, Tupi, URT, Valeriodoce e Varginha.

Após sugestão conjunta do Aymorés, Caldense, Betim, Democrata-SL e Nacional de Muriaé, o formato do campeonato mudou e terá três fases (fase de classificação, triangular e final) para definir 02 clubes que estarão garantidos no Módulo I da temporada seguinte.

A primeira fase terá 2 grupos com 6 clubes cada, sendo o Grupo A formado por Aymorés, Betim, Democrata-SL, Nacional de Muriaé, Tupi e Valeriodoce. O Grupo B terá Boa Esporte, Caldense, Mamoré, Varginha, URT e North de Montes Claros. Serão disputados turno e returno, dentro do próprio grupo, totalizando 10 rodadas.

Os 3 mais bem colocados de cada grupo avançam para o triangular, com os clubes sendo divididos em 2 grupos, sendo um grupo formado pelo 1º, 4º e 6º colocados da primeira fase, e o outro grupo pelo 2º, 3º e 5º melhores da fase de classificação. Mais uma vez, os jogos serão em turno e returno, dentro dos próprios grupos.

Os dois melhores colocados dentro dos triangulares conquistam o acesso e disputam a grande final.

O último colocado do Grupo A e do Grupo B na primeira fase de classificação serão rebaixados para a Segunda Divisão da temporada seguinte.

Os clubes definiram data de início para o dia 04/05/2024, com previsão de disputa das finais nos dias 27 e 31/07/2024.