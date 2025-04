Revitalização dos banheiros do Parque Antônio Molinari avança com novas obras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, iniciou nesta quinta-feira (27) a reforma dos banheiros do Parque Municipal Antônio Molinari. Esta ação faz parte da ampliação da revitalização do local.

Os banheiros na entrada pela Avenida João Pinheiro, frequentemente alvos de vandalismo, com pichações, vidros e portas quebrados e danos na parte elétrica, serão totalmente reformados.

Enquanto isso, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas finaliza as obras nos banheiros da entrada pela Rua Senador Salgado Filho. As obras começaram em janeiro, com a troca do telhado, que foi danificado após a queda de uma árvore durante as fortes chuvas de outubro do ano passado, além de reparos na estrutura. Atualmente, está em andamento a reforma do piso externo.

O prefeito Paulo Ney visitou o parque para acompanhar o andamento das obras e ressaltou a importância do espaço para a população. “A Prefeitura segue comprometida em melhorar a infraestrutura da cidade, e o Parque Antônio Molinari, um dos principais pontos de lazer e esporte, não poderia ficar de fora”, afirmou.

A secretária de Esportes, Zélia Maria Testi Moreira, responsável pela administração do Parque Antônio Molinari, também comentou sobre as melhorias. “O local é essencial para a prática esportiva e o lazer da população. Com as reformas, garantimos mais conforto e segurança para os frequentadores”, destacou.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em 30 dias.