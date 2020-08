RG está sendo emitido nas agências UAI’s

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Civil de Minas Gerais informa que a emissão de Carteira de Identidade está sendo realizada nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e nos demais Postos de Identificação do Estado.

O agendamento para emissão de Carteira de Identidade em todas as Unidades de Atendimento Integrado é gratuito. Basta que o interessado acesse o site, o qual é gerido pela Coordenadoria Especial de Gestão das UAIs.

Caso a cidade para a qual o interessado deseja o atendimento não possua uma Unidade de Atendimento Integrado, recomendamos que procure a Delegacia de Polícia Civil mais próxima e verifique a disponibilidade de agendamento presencial, pois a gestão é descentralizada, isto é, realizada no âmbito local.

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade de Minas Gerais é gratuita, ou seja, não é necessário realizar qualquer tipo de pagamento. A emissão de outras vias da Carteira de Identidade (2ª via, retificação de nome em virtude de casamento/divórcio), enseja o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) no valor de R$ 74,23, a ser emitido exclusivamente pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda. O DAE deve ser impresso, bem como seu comprovante e ambos apresentados no dia do atendimento.

O interessado deve providenciar a documentação correta, conforme instruções constantes no canal de agendamento.