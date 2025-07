Rinha de galos é desarticulada em Andradas com 41 aves e R$ 129 mil em apreensão

Atualizado em 21 de julho de 2025

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 1º Grupamento da Polícia Militar de Meio Ambiente (GPMAMB) de Poços de Caldas, realizou no dia 18 de julho, uma operação no município de Andradas que resultou na apreensão de 41 galos em situação de maus-tratos e diversos materiais utilizados em rinhas de galos. A ação foi desencadeada após denúncia recebida pelo policiamento local, que informava sobre a existência de animais silvestres e domésticos mantidos irregularmente em uma residência.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais ambientais constataram que os pássaros silvestres mencionados na denúncia haviam sido retirados, mas encontraram 17 galos feridos, com sinais claros de participação em rinhas. Além dos animais, foram localizados um ringue utilizado para as lutas, seis armadilhas para captura de pássaros, 16 redes de pesca, quatro esporões artificiais, quatro protetores de esporão e um protetor de bico — todos equipamentos comumente usados nas competições ilegais.

Durante a averiguação, a equipe ainda encontrou, em um terreno baldio ao lado da residência, mais 24 galos em condições de maus-tratos, também com indícios de envolvimento em rinhas. Um dos animais apresentava estado crítico de saúde e precisou ser submetido à eutanásia.

Diante das irregularidades, os materiais e os animais foram apreendidos, e foi lavrado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 129.030,23. O responsável pela propriedade poderá responder por crimes ambientais relacionados à prática de maus-tratos e criação ilegal de animais.

A Polícia Militar de Meio Ambiente reforça a importância da denúncia anônima no combate aos crimes contra a fauna silvestre e doméstica e destaca que a fiscalização continuará atuando de forma rigorosa na região.