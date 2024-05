‘Ritmos de São Benedito’: álbum busca preservar e celebrar a tradição através da música

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com 8 faixas, trabalho conta com a participação de todos os Ternos de Congos e Grupos de Caiapós de Poços de Caldas

O feriado de São Benedito, em 13 de maio, marcou o pré-lançamento do álbum ‘Ritmos de São Benedito’, que estará disponível em breve nas principais plataformas digitais. O vídeo com uma prévia pode ser conferido em www.instagram.com/festadesaobenedito.

‘Ritmos de São Benedito’ tem o objetivo de valorizar o festejo mais significativo e tradicional de Poços de Caldas, no Sul de Minas, apresentando canções que atravessam gerações e representam a fé no Santo Negro. Com 8 faixas, o álbum conta com a participação de representantes de todos os Ternos de Congos do município, sendo: São Benedito, Santa Bárbara e São Jerônimo, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, Santa Efigênia e Nossa Senhora da Saúde, além dos Grupos de Caiapós do São José e da Vila Cruz.

“A criação deste álbum surgiu em 2021, durante a gravação do documentário ‘Festa de São Benedito – Um século de resistência’. Desde então, tem sido um processo muito emocionante e gratificante, tanto por termos a oportunidade de demonstrar a nossa fé quanto por contribuirmos com o registro, a valorização e a promoção deste bem cultural tão importante para todos nós, em especial para as famílias congadeiras e de caiapós,” comentam Chiara Carvalho e Juliano Silva.

O trabalho, produzido voluntariamente pela Carvalho Agência Cultural e por Juliano Silva Comunicação & Eventos, foi realizado em parceria com a Associação de Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas e gravado no Estúdio Cambucá Records. A coordenação é de Ailton Santana (Mestre Bucha), a produção musical de Pedro Cezar, a produção executiva de Chiara Carvalho e a direção de arte de Paulo Tothy.

“Gravar este álbum foi uma imensa alegria. Mais do que celebrar nossa cultura, é uma oportunidade de eternizar nossas tradições e levar os ritmos de São Benedito a um público ainda maior,” comemora Mestre Bucha.

O projeto tem o incentivo cultural do ibis Poços de Caldas, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e o apoio do Coletivo Novos Centros e da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Cultura. Conta ainda com a parceria de Robson Américo e Michelle Veloso na captação de imagens e de Raphael Durante na fotografia.