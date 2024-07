Rito de Celebração em homenagem a Tine Taga acontece nesta quarta-feira na Urca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Espetáculo musical conta com a participação de diversos artistas sul-mineiros

Nesta quarta-feira, 31 de julho, a partir das 20h, o Teatro Benigno Gaiga no Espaço Cultural da Urca, recebe o espetáculo ‘Tine Taga, Sempre, Agora – Rito de Celebração’, que reúne diversos artistas sul-mineiros, para uma homenagem a esta importante artista, que faleceu em junho deste ano.

Apresentando canções autorais de Tine Taga, o evento revisita músicas que fizeram parte de sua trajetória, trazendo toda a representatividade de sua obra e a profundidade de suas letras. Prometendo ser uma noite emocionante e de muita celebração.

Além da banda ‘Dons Maria’, a qual Tine era vocalista, a programação conta com a participação de vários artistas. Confira:

Participações Musicais: Aluísio Cavalcante, Breno Oliani, Cecilia Cecilina, Danilo Abreu, Flávia Jorge, Giulia Damásio, Gui Guerriero, Gui Reche, João Paulo Fubá, João Vitor Junqueira, Julia Montezano, Marina Rosa, Mununu, Padu, Pedro Cezar, Sá Gabriel e Shante.

Participação Literária: Jéssica Balbino

Apresentação: Dani Silva

A equipe conta com organização e produção de Chiara Carvalho, Paulo Tothy e Valber Rodrigues.

Os ingressos estão disponíveis para serem adquiridos através da plataforma Sympla (link:

https://www.sympla.com.br/tine-taga-sempre-agora—rito-de-celebracao__2567438), e toda a verba arrecadada será doada para a família de Tine Taga, para cobrir alguns custos recentes pelos quais foram pegos desprevenidos.

Sobre Tine Taga:

Nascida em setembro de 1989, Tine Taga participou de diversos concursos do tradicional Banho à Fantasia, de 1995 a 2010. De 1996 a 2013, foi integrante da Fanfarra do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, como trompetista e criação em arranjos de música. De 2006 a 2011, integrou a banda de ska, punk e rock Aniska, como trompetista e compositora. De 2007 a 2010, acompanhou a Banda do Gueto (Axé), como trompetista e back vocal. De 2013 a 2014, participou do Coral Nó na Guela. Em 2018, foi a protagonista da peça “Deslimites, na beira do caos”, que contou um pouco de sua trajetória de vida, tendo se consagrado como uma das vencedoras do Prêmio Benigno Gaiga de Fomento ao Teatro em Poços de Caldas.

Em 2015, formou com Guilherme Reche o duo Dons Maria, iniciando seus trabalhos em bares e ações culturais em Poços de Caldas. No final de 2017, o duo conheceu o músico João Vitor Junqueira que, com sua sensibilidade única, trouxe uma nova forma de se pensar na carreira artística do grupo. Posteriormente, o trio de compositores seguiu com o apoio da banda base formada pelos amigos e músicos Breno Oliani (baixo), Danilo de Abreu (percussão) e Guilherme Guerriero (bateria).

Dons Maria passou, então, a transpor para o palco suas essências de alma e de vida, propondo em cada uma de suas apresentações uma viagem pelas canções da Música Popular Brasileira aliadas a outras canções de autoria própria, que passaram a complementar o repertório. As suas influências têm como principal pilar a música mineira, embora contem com uma extensa e diversa bagagem musical: música erudita, o samba, a bossa nova e o jazz, entre outros gêneros.

Com a Dons Maria, em 2021 foram lançados os singles e videoclipes das canções ‘Menina Baiana’ e ‘Domingos de Gonzaga’, e ‘Amar Demais’ chegou nas plataformas digitais no início de dezembro. Já em 2022, o grupo lançou o disco ‘Tuas Cores’. Dons Maria circulou por importantes festivais no Sul de Minas e interior de São Paulo, além de participar de diversos eventos na cidade de Poços de Caldas, construindo um rico trabalho autoral.

Tine Taga também foi a responsável por criar o bloco carnavalesco que leva o seu nome, marcando a programação oficial do Carnaval de Poços de Caldas desde 2019. Em parceria com diversos artistas, coletivos sociais e fazedores de cultura, o Bloco levanta diversas bandeiras e suas causas, tendo como força maior o amor que faz com que as pessoas possam lutar para conquistar uma sociedade mais humana e justa para todos.

Tine partiu recentemente, deixando um importante trabalho em prol da música e da diversidade no Sul de Minas. Assim, o rito-show é um convite a todos que, de alguma forma foram tocados pela representatividade da artista, possam celebrar juntos sua vida e seu legado.

SERVIÇO:

Tine Taga, Sempre, Agora – Rito de Celebração

Data: quarta-feira, 31 de julho de 2024

Horário: a partir das 20h

Local: Teatro Benigno Gaiga / Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro, Poços de Caldas)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/tine-taga-sempre-agora—rito-de-celebracao__2567438

Valor: R$ 20,00 (promocional) e R$ 40,00 (solidário)