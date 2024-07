Rocambole de cogumelos Portobello & Torta de amêndoas crocantes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO ROCAMBOLE

500g. de carne bovina moída

500g. de carne suína moída

2 colheres e sopa de ketchup

1 colher de sopa de alho de pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de chimichurri defumado

2 ovos

Sal, óleo vegetal e salsinha a gosto

PREPARO

Misture todos os ingredientes e amasse até obter uma massa uniforme. Abra a massa com auxílio de duas folhas de plástico de forma que caiba em uma assadeira retangular, distribua o recheio e enrole o rocambole com auxílio do plástico de baixo, asse coberto com folha de alumínio, retire a cobertura, pincele com ketchup e volte ao forno para dourar. Sirva acompanhado de batatas regado com azeite de oliva.

INGREDIENTES DO RECHEIO

200g. de cogumelos Portobello picados

½ xícara de chá de tomate seco picado

1 cebola picada miúdo

1 colher de sopa de alho picado

1 xícara de pimentão picado

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Refogue tudo junto e pronto.

INGREDIENTES DA TORTA

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de leite

6 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Separe as claras e bata em ponto de neve. Misture as gemas ao açúcar e os demais ingredientes, bata tudo junto com o fermento por último e asse em forno médio até dourar, espere esfriar abra em dois, recheie com chantilly e castanhas carameladas, complete com a cobertura de creme e carameladas por cima.

INGREDIENTES PARA CARAMELIZAR

200g. de amêndoas torradas salgadas

1 xícara de açúcar cristal

3 colheres de sopa de água

PREPARO

Derreta o açúcar até a cor caramelo, dissolva com a água, junte as amêndoas, misture bem, deixe secar e quebre para separar.

INGREDIENTES PARA COBERTURA DE CHANTILLY

500ml. De creme de leite fresco

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

PREPARO

Bata o creme com o açúcar até o ponto de chantilly.