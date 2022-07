Roda de Samba se apresenta neste sábado no Monjolinho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado, 9 de julho, às 11h, será realizada a última apresentação do projeto “Rodas de Samba”, desta vez na Praça Tiradentes, a praça do Monjolinho, ao lado da Biblioteca Júlio Bonazzi. A iniciativa do artista Wolf Borges e músicos tem patrocínio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O projeto já passou pelas feiras do Country Club (19/6), Irradiação (30/6) e Cohab (1/7) e chega à Praça do Monjolinho neste sábado. Wolf Borges é acompanhado pelos músicos Alexandre de Almeida (violão e bandolim), Lorinho Fonseca (violão), Arthur Chaves (violão e baixo) e Mauro Inguaggiato (percussão).

“A descentralização dos espaços culturais de nossa cidade vem num momento muito propício. Fomos muito bem recebidos pelos feirantes e aplaudidos pelos frequentadores das feiras que, de pronto, já perguntavam se era uma ação permanente, se sempre teríamos samba na feira”, conta Wolf.

E neste sábado o projeto fecha sua programação na Praça do Monjolinho (Tiradentes), contando com convidados especiais trazidos direto do reduto do samba, o Bairro Cascatinha. Além dos cinco músicos, a participação da Cervejaria Bonnes também anima a festa.