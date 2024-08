Rodada de Negócios Multissetorial em Poços de Caldas reunirá 90 micro e pequenas empresas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento promovido pelo Sebrae Minas facilita a aproximação de pequenos negócios da região com potenciais compradores

A Rodada de Negócios Multissetorial: conexões e parcerias, evento promovido pelo Sebrae Minas, está com inscrições abertas. A iniciativa será realizada em Poços de Caldas, no Sul do estado, no dia 19 de setembro, das 8h às 18h, no Palace Cassino. As empresas interessadas em participar podem se inscrever neste link. Mais informações pelo telefone (35) 3690-5120.

Durante a Rodada de Negócios, 90 micro e pequenas empresas da região, ofertantes de produtos e serviços de vários setores, irão negociar com 30 empresas compradoras convidadas, chamadas de “âncoras”. Em encontros de 20 minutos de duração, compradoras e ofertantes terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços, e realizar negócios. Os agendamentos são gerados a partir do cruzamento da oferta e da demanda.

“A Rodada de Negócios cria um ambiente propício de aproximação e conexão entre os pequenos negócios com empresas renomadas no mercado. É uma excelente oportunidade para fazer networking, expandir a rede de contatos e impulsionar as vendas”, afirma o analista do Sebrae Minas Fabricio Sviesk Moreira.

Entre os segmentos mais demandados estão alimentos e bebidas, eletroeletrônico, logística, mineração, tecnologia e comunicação, turismo e saúde. Grandes empresas da região já confirmaram presença como compradoras: Docol Indústria e Comércio; Logás Logística e Distribuição de Gás; Meteoric Caldeira Mineração; T&AG Armazéns Gerais; Thyssenkrupp Brasil – Division Valvetrain; e Vila Sul Supermercados.

Agenda de Relacionamento

Durante a Rodada de Negócios Multissetorial, o Sebrae Minas irá promover uma Agenda de Relacionamento. A ação, voltada para micro e pequenas empresas, ocorrerá de forma paralela e independente, e visa ampliar o acesso dos empreendimentos de Poços de Caldas e região a novos mercados, criar oportunidades para novas parcerias e aumentar o faturamento. As inscrições também já estão abertas e podem ser feitas aqui.

Serviço

Rodada de Negócios Multissetorial de Poços de Caldas

Data: 19 de setembro (quinta-feira)

Horário: das 8h às 18h

Local: Palace Cassino (Praça Pedro Sanches, s/n – Centro)

Informações: (35) 3690-5120

Inscrições:

– Rodada de Negócios: neste link

– Agenda de Relacionamentos: neste link