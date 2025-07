Rodovia do Contorno parcialmente interditada neste sábado

Atualizado em 26 de julho de 2025

Recapeamento interdita parcialmente a Avenida do Contorno neste sábado dia 26

A Avenida do Contorno está parcialmente interditada neste sábado, 26 de julho, para a realização de obras de recapeamento asfáltico em Poços de Caldas. Os trabalhos acontecem no trecho entre o Trevo do do bairro Jardim São Bento até o trevo da Saturnino de Brito.

A interdição afeta metade da pista, com sinalização no local e orientação dos agentes de trânsito. Vários trabalhadores atuam na obra, que faz parte do cronograma de melhorias na Rodovia do Contorno.

Motoristas que passam pela região enfrentam congestionamentos e devem redobrar a atenção. A recomendação é que, se possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

As obras visam melhorar as condições da via e oferecer mais segurança para quem transita pelo trecho. A previsão é que os trabalhos sigam ao longo do dia.