Rodovia em Campestre segue interditada após tombamento de carreta com óleo reciclável

Atualizado em 9 de outubro de 2025

A rodovia MGC-267, na altura do km 472, no município de Campestre, segue interditada na manhã desta quinta-feira, 09, após o tombamento de uma carreta bi-trem tanque que transportava cerca de 60 mil litros de óleo de motor usado. Apesar da remoção dos veículos envolvidos, a pista ainda passa por limpeza e retirada do óleo derramado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ainda não há previsão para liberação total do tráfego.

O acidente ocorreu por volta das 13h desta quarta-feira, 08, no bairro Pedra Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, o motorista da carreta não se feriu. No entanto, devido ao vazamento do material, que tem alto potencial poluente e deixou a pista escorregadia, equipes de emergência foram mobilizadas para conter os impactos ambientais.

Foram utilizadas terra, serragem e diques para controlar o óleo derramado, com apoio de viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e Rodoviária, além de equipes do DER-MG, caminhão-pipa da Prefeitura de Bandeira do Sul, maquinários da Prefeitura de Campestre e uma empresa especializada em emergências ambientais. A Perícia Técnica da Polícia Civil também esteve no local.

Ainda na tarde de ontem, um segundo acidente foi registrado no mesmo trecho. O ex-prefeito de Campestre sofreu uma colisão após perder o controle do veículo em decorrência da pista escorregadia. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital local, onde passou por exames. Conforme apurado, o ex-prefeito sofreu dez fraturas nas costelas e quebrou uma vértebra. Seu estado de saúde é estável, e ele está consciente e fora de risco de morte.

A limpeza da pista continua e as autoridades pedem que motoristas evitem a região até a completa liberação da via.