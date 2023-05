Rodrigo Mendonça e Flávio Danza se apresentam neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza apresentam o último show que faz parte da turnê “Dois Rios”.

O evento acontece no Teatro Nicionelly Carvalho, na Cia Bella de Artes, no sábado, 6 de maio, às 20h, com entrada gratuita, compondo a programação do Encarte Musical.

No repertório serão apresentadas composições autorais, traduzidas em arranjos para violão 7 cordas e flauta transversal, fruto da afinidade musical e da necessidade dos dois artistas de externalizar sua arte através de uma paixão em comum, a música instrumental brasileira.

O show marca o encerramento da turnê, que circulou por Poços de Caldas e outras cidades com o objetivo de promover o disco “Dois Rios”, com destaque para os palcos do Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte e no Instrumental Sesc Brasil do SESC Consolação São Paulo, fruto da consagração como vencedores do 21º Prêmio BDMG Instrumental, umas das principais premiações de fomento à cena musical instrumental brasileira, promovido pelo BDMG Cultural.

Ainda no mês de maio, o duo segue para a gravação de novo trabalho, que será gravado no estúdio do reconhecido músico André Mehmari, e que chegará nas plataformas digitais de música, em áudio e vídeo, ainda no primeiro semestre.

A proposta é viabilizada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, produção da Carvalho Agência Cultural, contando com o patrocínio do Grupo DME e apoio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas, Encarte Musical e do Instituto Cultural Cia Bella de Artes.

SERVIÇO

Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza no Encarte Musical

Data: sábado, 06 de maio de 2023

Horário: 20 hrs

Local: Teatro Nicionelly Carvalho – Cia Bella de Artes (Rua Prefeito Chagas, n. 305 – Ed. Manhattan, Centro, Poços de Caldas)

*gratuito, sujeito à lotação do espaço

Beatriz Aquino