Roubo de carro em Andradas

A Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de que um Toyota Hilux na cor prata com placa de Andradas, havia sido roubado na noite de ontem (3), na avenida Antônio Murtelli em Andradas, Minas Gerais.

De acordo com a vítima, ela estava chegando à residência de sua mãe e ao parar para abrir o portão da garagem, foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que um deles era um homem moreno de estatura baixa e trajava um moletom na cor marrom com capuz na cabeça. E o outro, era magro, alto, aparentava ter 17 anos e estava com uma camisa jeans.

A vítima informou ainda que os dois homens estavam armados com pistolas e revólveres, que apontaram a arma para ele e entraram no veículo fugindo do local.

Diante das informações, A Polícia acionou o plano de cerco e bloqueio, comunicando o fato às cidades circunvizinhas e realizando rastreamento nas rodovias e vicinais que ligam a cidade de Andradas e demais cidades.

Beatriz Aquino