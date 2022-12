Roubo de Veículo Automotor no Country Club

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu à rua São José, no Country Club no dia de ontem, 11, atendendo solicitação de uma vítima de roubo de um Chevrolet Celta 1.0L LS de cor Branca. A vítima, que estava na companhia de seu namorado, relata que os dois foram surpreendidos por três indivíduos (sendo um do sexo feminino) no cruzamento das ruas São José com Senador Salgado enquanto aguardava o sinal verde do semáforo. Um dos homens teria lhe apontado uma arma de fogo e exigido que eles saíssem do veículo e deixassem seus celulares e pertences de valor. A mulher que fazia parte do grupo puxou a vítima pra fora do carro, e o passageiro, temendo sua integridade, também saiu do veículo. Os autores embarcaram no carro e saíram em alta velocidade na direção ao Jardim Europa.

Logo em seguida, chegou a conhecimento da Polícia via 190, de que o veículo roubado estaria no bairro Kennedy seguindo em direção à cidade de Andradas. A informação é de que um veículo Celta de cor branca teria perdido o controle numa curva. Mais adiante, a guarnição se deparou com referido veículo no leito da rodovia 146, próximo à curva conhecida como “Curva da Ferradura”. As cidades circunvizinhas foram avisadas, realizou-se um bloqueio e um intenso rastreamento em busca de dois homens magros e uma mulher com piercing no nariz, características informadas pelas vítimas.

No interior do veículo, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, um boné cor verde, um aparelho celular da marca IPhone de cor preta com capa rosa, uma bolsa azul feminina, documentos e cartões bancários das vítimas. O veículo foi recuperado e removido até o pátio credenciado.