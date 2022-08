Rua São Paulo fica interditada para poda de árvores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta semana, o trecho da rua São Paulo entre a Assis Figueiredo e a Praça Pedro Sanches está interditado. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos está fazendo a manutenção da vegetação podando as árvores do local.

A poda acontece periodicamente. “Estamos fazendo a poda agora nesse período porque estava tendo muita reclamação de calhas entupidas nos telhados por conta da grande quantidade de folhas”, esclarece o secretário de Serviços Públicos, Antônio Donizette.

A interdição vai das 5h às 16h. O trabalho tem apoio do Demutran. No final do ano, as árvores vão receber a clássica decoração de Natal, que torna o trecho um dos mais belos e visitados de Poços de Caldas por turistas e moradores.