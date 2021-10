Rua São Paulo ficará interditada para instalação de luzes de Natal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima semana, a rua São Paulo vai ficar interditada no trecho junto à praça Pedro Sanches para instalação da decoração natalina nas árvores. A interdição começa na segunda-feira (18) e vai até a sexta (22).

A instalação da decoração do Natal Poços Luz 2021 começou na última segunda (11) na Praça Getúlio Vargas, em frente à Urca. O jatobá que fica no local já recebeu lâmpadas.

Ao todo, o município está investindo R$ 1 milhão no projeto, que vai contar com mais de um milhão e duzentas mil microlâmpadas de LED. A expectativa é de que a ornamentação fique até o dia 6 de novembro, data do 149º aniversário da cidade. Neste dia, deve ocorrer ainda o lançamento do Natal poços Luz.

No centro de Poços, vão receber enfeites, o Parque José Affonso Junqueira, a Praça Pedro Sanches, a Urca, o Museu, a Estação Fepasa, a Praça D.Pedro 2º e ruas centrais, além da São Paulo.