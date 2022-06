Ruas do Jardim Vitória e Bortolan começam a receber novo asfalto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria municipal de Obras, está realizando a implantação de novo asfalto pelas ruas do bairro Jd. Vitória e também do Bortolan na Zona Oeste de Poços. As equipes estão mobilizadas em ambas regiões, para o desenvolvimento dos serviços por diversas ruas com a necessidade do asfaltamento novo.

Todas as ruas do Bortolan serão contempladas, e no bairro Jd. Vitória serão contempladas inicialmente as ruas, Castorina Fernandes Vieira; Santo Quirino; Tomazo Venafro e Ítalo Zingoni.

O secretário municipal de Obras, José Benedito Damião, ressalta o desenvolvimento desta ação percorrendo todas as regiões de Poços. “São mais duas regiões contempladas por esta operação, com novo asfalto pelos bairros. O intuito é percorrer por todos os pontos que têm maior necessidade da intervenção e todas as regiões serão contempladas, dentro do cronograma traçado pela secretaria.”

A previsão é de que nos próximos dez dias as obras sejam concluídas, a depender das condições climáticas.