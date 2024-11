SÁBADO (23) É O DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM POÇOS DE CALDAS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para continuar ampliando a cobertura vacinal em Poços de Caldas, facilitando ainda mais o acesso da população ao serviço, a Secretaria de Saúde realiza neste sábado (23), das 8h às 17h, o “Dia D” de Vacinação. A estratégia faz parte da Campanha Estadual de Multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo dessa mobilização, que vai até 29 de novembro, é garantir proteção ao público, contribuindo para o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis.

O “Dia D” ocorrerá nas UBS Regional Sul, UBS Kennedy I, Regional Leste, Parque Pinheiros, Vilas Unidas e Centro. A escolha dos locais foi feita com base nas unidades de maior movimentação e centrais em cada região da cidade.

Ao levar os filhos para vacinação, os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão de vacinas da criança, que será conferido pelo profissional de saúde. Serão aplicadas as doses dos imunizantes que estão em atraso e/ou dentro do prazo para recebimento, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

“Realizamos o Dia D de vacinação no sábado para oferecer aos pais que trabalham a oportunidade de levar seus filhos para receber as vacinas e manter o cartão atualizado. As vacinas são a principal forma de prevenção contra doenças imunopreveníveis. Por isso, é fundamental que crianças e adolescentes recebam todas as doses previstas no Calendário Vacinal”, explica Gisele Scatola, Responsável Técnica de Imunização do Município.