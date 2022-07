Sábado e domingo tem programação do Julho Fest em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No sábado (23) e domingo (24), a programação do Julho Fest 2022 chega ao Parque Ecológico da Zona Sul, com música, dança, circo e teatro para todos os gostos e públicos. No sábado (23), a criançada se diverte também com os brinquedos infláveis.

Nos dois dias, a programação tem início às 10h da manhã e as atrações gratuitas seguem até o final da tarde. Tem música para todos os gostos, com samba, música de coreto, MPB, pagode, reggae, sertanejo e rock, dentro da proposta de descentralização das ações do Festival de Inverno, facilitando o acesso à arte e à cultura.

Quem estiver nas atrações do Parque Ecológico no sábado, também conseguem acompanhar a Esquadrilha da Fumaça que estará ao lado no Aeroclube com a demonstração das aeronaves que começa às 15h30, com previsão de 45 minutos de show no céu.

O 26º Julho Fest, edição comemorativa dos 150 anos de Poços de Caldas, homenageia também o ator Roni Mocchegiani, falecido no último dia 30 de junho, aos 48 anos.

Confira a programação do Festival de Inverno no Parque Ecológico da Zona Sul.

23 de julho – sábado

Parque Ecológico da Zona Sul

11h – Pão e Circo (música)

A banda Pão e Circo revisita esta tradição cultural tão viva em Poços de Caldas, que é a música de coreto, a fim de torná-la atrativa para todos os públicos, ao misturá-la com outros ritmos e sons.

Com: Alexandre Medeiros Nader, Danilo Augusto Bareiro Bueno, Giovane Santos de Brito, João Paulo Cioffi Ayres, Luís Carlos Prata Júnior.

13h – Espetáculo O Continuum das Danças Urbanas (dança)

Espetáculo de danças urbanas que passa por todos os momentos fundamentais da cultura Hip-hop.

Com: Guilherme Alves Pereira, Milene Aparecida Ribeiro, Leonardo de Jesus Lima, Beatriz de Sousa Cerny, Alexandre Henrique Rosa, Larissa Salvino Garcia, Johnny Henrique Campanelli, Felipe José Campellon do Carmo, Fabricio Roberto de Souza, Rayssa ketherin, Maria Carolina Corrêa de Carvalho, Julia Araújo Lago.

13h – Hora do equilíbrio (circo)

Através de suas técnicas de equilíbrio e concentração, quatro artistas resolvem apresentar ao público o mais novo objeto circense: o famoso slackline.

Com: Guilherme de Oliveira Barbosa, Luciano Henrique dos Santos, Matheus Barbosa Silva, Guilherme Eduardo Teixeira.

14h – Casullo (música)

Espetáculo musical alegre e potente, pautado em repertório autoral, além de outras referências da música brasileira.

Com: Beatriz Izidoro Paduanelo, Gui Guerriero, Michel Leandro Martins.

16h30 – Show Case – Original Crew (dança)

Intervenção a partir das criações autorais dos artistas do grupo Original Crew, que tem como referência em suas pesquisas as danças urbanas.

Com: Altieris de Souza Braido, Bruno Henrique de Freitas da Silva, Matheus Henrique Dias Gallo, Samuel Damasio, Gabriel Carlos Cunha Batista, Gabriel Schultz Mendes, Valber Rodrigues Franco.

17h – Grupo Samba di Vinil (música)

Música como reflexo da alegria de viver e simultaneamente como arte e expressão de afirmação, resistência e estímulo à inclusão social por completo.

Com: Robson de Souza Xavier, Rodney Dias da Silva, Cléber Porfírio, Wellington Kleber da Costa, Anderson de Almeida Ramos.

24 de julho – domingo

Parque Ecológico da Zona Sul

11h – Daquele Jeito – Domingo no Parque (música)

Daquele Jeito “Domingo no Parque” é um projeto pra toda a família se divertir e curtir um pagode, com uma seleção de músicas escolhidas pelas redes sociais.

Kevin Muniz, Douglas Henrique Pinto, Marcos Antonio Balbino Barbosa, Wesley Willian Carvalho, Renan Júlio da Silva Costa.

13h – Estação Reggae – Gilbão Leeu (música)

Um mergulho nas maiores e mais importantes influências da música reggae como o Nyahbinghi, o reggae jamaicano, rockstead, ska, inserindo também a musicalidade popular brasileira.

Com: Gilbão Leeu, Danilo Abreu, Julia Montezano, Gui Guerriero, Pedro Delboni, Évila dos Anjos.

14h30 – O palhaço e as bailarinas (circo)

Toda a magia e a alegria do circo clássico itinerante, com trapézio, lira, tecido, espiral, contorção acroduo, acrobacias em grupo, palhaçaria, malabares, dança e teatro.

Com: Natália Cristina Pereira, Christiane Hellen, Guilherme Teixeira, Gabriel Barros.

15h – Sertanejo de verdade – Pedro Ronchini (música)

O show musical “Sertanejo de Verdade” apresenta o encontro entre o público poços- caldense e a história da Viola Caipira no Brasil.

Com: José Teodoro da Cruz Junior, Thauan Reis.

16h30 – Carta ao meu corpo – Cia. Conscius Dementia (teatro)

O espetáculo Carta ao meu Corpo é um pedido de desculpas, uma reconexão, uma busca pelo autoconhecimento e pela autoaceitação do próprio corpo.

Com: Gabriela Pereira Severini, Larissa Garcia, Rafaela Jacon Dutra, Danielle Gonçalves Pereira Marques, William Rocha Moreira.

17h30 – Banda The Morning View – Moy 10 Anos (música)

Show que carrega toda a influência e referência musical da banda, com canções autorais e toda a carga de um trabalho de anos na defesa do rock e do metal.

Com: Jonas Henrique de Paula, Luiz Augusto Ramos, Rafael Alves, Lucas Bernardes Pereira, Yon Delvalle e Roberto Henrique Amaral Gurgel.