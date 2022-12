Saiba como fica o funcionamento da Prefeitura durante o Natal e Réveillon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas adotará nos dias 23 e 30 horários diferenciados para o atendimento nos serviços municipais.

Foi publicado no Diário Oficial do Município, através do decreto 14.181, o horário de expediente nos órgãos da administração. O expediente é das 8:00 às 12:00 horas.

A redução da jornada de trabalho não ensejará a necessidade de compensação das horas não trabalhadas.

Os órgãos que prestam serviços essenciais deverão escalar os servidores conforme a exigência, para não ocorrer interrupção e não comprometa a qualidade dos serviços.

O disposto neste Decreto não se aplica aos servidores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, que dispõe de calendário próprio de atividades.

Confira o horário dos serviços essenciais:

COLETA DE LIXO

O serviço de coleta de lixo funcionará conforme calendário previamente já distribuído pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em todos os bairros da cidade.

RESTAURANTE POPULAR

O almoço especial acontece no dia 24 de dezembro, sábado, das 11h às 14h00, já que no feriado do dia 25 (domingo), o local estará fechado.

No encerramento de 2022 e a chegada do Ano Novo, no dia 31 de dezembro, terá almoço especial também das 11h às 14h00. No domingo (1º), não haverá funcionamento.

FARMÁCIA

No sábado (24), a Farmácia da Policlínica Central e da Zona Sul (no Hospital Margarita Moralles) funcionarão em esquema de plantão, das 08h às 17h.

No Sábado (31), as Farmácias da Policlínica Central e da Zona Sul (no Hospital Margarita Moralles) também funcionarão das 08h às 17h. O horário de funcionamento retorna ao normal na segunda-feira (16).

O atendimento nas farmácias municipais é aberto a toda a população, independentemente de qual região o morador resida. Nos dias de plantão, não serão dispensados medicamentos da lista de alto custo e controlados. Para a retirada dos medicamentos, é necessário levar a receita do SUS e um documento

TESTES DE COVID-19

Laboratório da Policlínica Central funciona sábado (24), das 08h às 14h.

Já o Ambulatório de Síndrome Gripal do Hospital Margarita Moralles, funciona sábado (24) e domingo (25), das 09h às 19h.