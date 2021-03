Saiba quais serviços da Polícia Civil continuam sendo realizados na Onda Roxa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) tem tomado medidas que visam ao enfrentamento do coronavírus, de forma a dar continuidade à prestação de serviços com segurança. Considerando as regiões que estão na onda roxa, conforme classificação do programa Minas Consciente, estão mantidos os atendimentos presenciais em todas as unidades da PCMG para casos urgentes.

Incluem-se nas situações urgentes, entre outras avaliadas pela autoridade policial, auto de prisão em flagrante, homicídio, estupro, violência doméstica, sequestro e cárcere privado, roubo, furto de veículo com prisão de suspeito e riscos de perecimento de prova. A Polícia Civil reitera que é imprescindível o uso de máscara facial no interior das unidades policiais.

A PCMG também reforça que registros de ocorrência disponibilizados na Delegacia Virtual devem ser realizados exclusivamente de forma on-line, sobretudo nas regiões enquadradas nas ondas roxa e vermelha. Entre os casos disponíveis na plataforma digital, estão os de crimes relacionados com violência doméstica e familiar – vias de fato/lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas – contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Também é possível solicitar medidas protetiva, sem precisar sair de casa, no momento do registro.

O cidadão ainda tem opções, pela Delegacia Virtual, de registrar casos de furto, dano simples, acidente de trânsito sem vítima, perda de documentos e objetos, localização de desaparecido, desaparecimento de pessoa e localização de desconhecido. Para isso, basta acessar o site.